Проблемные банки заманивают пенсионеров

Слишком привлекательные предложения для пожилых людей должны настораживать клиентов кредитной организации

Среди вкладчиков разорившихся за последние 2 года российских банков больше всего было пенсионеров. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

По подсчетам экспертов, общий объем средств граждан старше 60 лет в ликвидированных кредитных организациях составил почти половину от всех вкладов – 47,8%, пишут "Ведомости". Средняя сумма депозита пенсионера была на уровне 455 тыс.руб. Но часть пожилых людей доверяла хранить и преумножать банкам куда более значительные суммы – даже больше застрахованных 1,4 млн руб.

При этом большинство предпочитали держать яйца в разных корзинах, то есть открывать депозиты в разных банках. Но и эта хитрость не спасла многих от нервотрепки: почти половина пенсионеров – 54,3% – сталкивалась с ситуациями, что их банк рухнул, несколько раз, соответственно каждый раз заново проходя через процедуру оформления страховых выплат.

Объяснить такое явление довольно просто, считают специалисты. Слабые банки намеренно заманивают пенсионеров высокими процентами, поскольку традиционно пожилые люди считаются наиболее стабильными клиентами - они редко полностью закрывают счета, предпочитая пролонгировать вклады или просто перекладывать деньги на более выгодную программу в рамках одного банка.