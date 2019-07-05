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Компьютерные мошенники освоили новый способ атак на
банковские счета. Они искусно отменяют транзакции с карты на карту, которые
проводятся через банкоматы, и тем самым незаконно выводят средства. Об этом
сообщили в Банке России.
Вскрытый вид мошенничества основан "на несовершенстве сценариев обработки" таких переводов. Хищение средств осуществляется следующим образом. В банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя.
Банк, которому принадлежит банкомат, проводит операцию и одновременно направляет уведомления банку-получателю и банку-отправителю. В ответ от обоих банков практически одновременно приходит одобрение. После этого выполняется фактический перевод: сумма на карте получателя увеличивается, а на карте отправителя – уменьшается.
Тут-то и начинается самое интересно. Банкомат третьего банка запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных за операцию, однако он не дает согласия. Банк-инициатор отправляет сообщение о возврате в банк-отправитель и банк-получатель. В итоге отправителю средства возвращаются, но адресат уже также успевает получить сумму перевода и оперативно вывести ее.
В Банке России предупредили жителей страны о том, что наибольшее число хакерских атак на финансовые организации проводится в сезон отпусков – с мая по август. Такая динамика связана тем, что сотрудники банков менее бдительно следят за сетевой безопасностью в ожидании летнего отдыха, отметили в регуляторе.
По данным Центробанка, за первые восемь месяцев прошлого года кредитные организации в результате атак хакеров потеряли 76,5 млн рублей, передает телеканал "Мир-24". В 2018 г. специалисты выявили более 540 интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение. Более 500 из них зарегистрировано за пределами РФ.
Тем временем в полиции недовольны тем, что практически все киберпреступления, связанные с хищением средств с банковских карт, остаются нераскрытыми. Выступая на коллегии столичного главка, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что за полгода было раскрыто всего 10 преступлений из 659, передает ТАСС.
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