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Мошенники научились легко и безнаказанно грабить клиентов банков

Может попасться каждый: мошенники научились легко и безнаказанно грабить клиентов банков
Фото: pixabay.com
Граждане добровольно отдают все данные в руки преступников

Россияне все чаще попадаются на удочки мошенников. На этот раз они придумали новый способ, как быстро и легко украсть деньги с карточки.

Преступник звонит своей "жертве" и представляется сотрудником банка. Во время разговора сообщает, что со счетом клиента была совершена подозрительная транзакция в другом регионе. Ничего не подозревающий гражданин уверят, что никаких операций не совершал. Однако ему говорят, что карта уже заблокирована и требуется проверить список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету, пишет "Российская газета".

После этого "жертва" вынуждена рассказать, какой она пользуется операционной системой. Ей советуют установить программу удаленного доступа TeamViewer. Пользователь получает уникальный ID и передает его мошеннику. Таким образом преступник получает полный контроль над гаджетом клиента банка и может беспрепятственно снимать деньги, передает URA.RU.

При этом доказать, что телефон или ПК был взломан, практически невозможно, уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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