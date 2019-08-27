Пенсия для избранных: россиян предупредили об опасности

Стаж и размер зарплаты могут стать камнем преткновения, считает эксперт

Большое количество россиян могут остаться без выплат на старость: гражданам в ближайшие годы будет не хватать баллов для начисления пенсии.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов объясняет, что по действующей сейчас системе, копятся не деньги, а баллы и пенсионный стаж. Правительство устанавливает стоимость пенсионного балла, регулярно проводя индексацию на уровень инфляции.

Случаи нехватки баллов при наступлении пенсионного возраста уже встречаются – таким людям начисляют минимальную социальную пенсию. Эксперт считает, что их число будет в дальнейшем расти.

"Многие работают в сером секторе экономики, получая деньги неофициально... Кроме того, может не хватить стажа – если женщине в 60 лет не хватает двух лет стажа, то она их, конечно, никогда не доберет", –

рассказал Смирнов URA.RU.

По словам эксперта, правительство должно рассмотреть другие варианты начисления пенсий.

Ранее Пенсионный фонд объявил, что в октябре этого года россияне получат прибавку к пенсии.