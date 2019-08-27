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В октябре россиянам поднимут пенсии

Ждать недолго: в октябре россиянам поднимут пенсии
Фото: www.globallookpress.com
На прибавку смогут рассчитывать миллионы пожилых граждан

В четвертом квартале 2019 г. вырастет размер ежемесячных выплат отставным военным. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.

Индексация военных пенсий будет произведена с 1 октября. Ее  размер составит 6,3%. Надбавку получат около 2,5 млн человек. Сумма, на которую будет повышена выплата, слагается из двух компонентов, сообщает издание "Пронедра".

Во-первых, это величина прошлогодней инфляции, которая составила 4,3%. Норма об индексировании социальных выплат на размер инфляции прописана в законодательстве, и военных пенсионеров это требование также касается.

Во-вторых, еще 2% к обычной сумме индексации распорядился добавить президент РФ Владимир Путин. Благодаря этому впервые за много лет пенсия ветеранов Вооруженных сил и спецслужб вырастет не на значение инфляции, а на большую величину.

Фото: pixabay.com

Ранее в этом году власти несколько раз повышали размер пенсионного довольствия для разных категорий получателей. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%. Месяц спустя федеральным льготникам увеличили ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) на 4,3%.

В апреле прибавки дождались получатели социальных пенсий: участники Великой Отечественной войны, блокадники, те, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, дети-инвалиды и другие. Размер индексации составил 2%. В мае выплаты неработающим пенсионерам дотянули до регионального прожиточного минимума. Это стало возможным благодаря вступлению в силу новых правил подсчета социальной доплаты к пенсии.

С 1 июля повысилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Наконец, в августе был произведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Размер прибавки зависел от суммы накопленных пенсионных баллов.

Андрей ФИЛАТОВ
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