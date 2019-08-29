Родители студентов получат повышенную пенсию

Повезет также москвичам и старикам в сельской местности

Пенсионеры, имеющие детей-студентов, обучающихся на дневном отделении, имеют право на доплату к пенсии.

Сейчас страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части, напоминает ПЛН. Если родитель-пенсионер имеет несовершеннолетних детей, то фиксированная часть увеличивается на 1778 руб. 06 коп. на каждого ребенка (но не более чем на трех). Если ребенку уже исполнилось 18 лет, но он учится очно на дневном, то повышенную выплату можно продлить, предоставив в территориальное отделение ПФР свидетельство о рождении и справку из учебного заведения. Причем правило распространяется на обоих родителей, то есть за одного студента повышенную пенсию заплатят и отцу, и матери, если они оба уже вышли на заслуженный отдых.

С 1 сентября денежное пособие по старости поднимут старикам, отработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Прибавка составит 1333,55 руб. в месяц. Столько же добавят инвалидам 1 и 2 группы. Гражданам с 3 группой инвалидности пенсию увеличат на 666,78 руб., сообщает РИА ФАН.

Заметное повышение пенсий ожидает москвичей. С 1 сентября минимальная выплата по старости жителю столицы составит 19,5 тыс. руб., до этого минимум был на уровне 17,5 тыс.руб.