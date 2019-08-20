Пожилым оставили последний шанс на повышение пенсий

Селянам нужно срочно собирать документы для получения дополнительных выплат

Гражданам России, которым не произвели автоматический перерасчет пенсий, следует поторопиться. Если они соберут все необходимые документы, подтверждающие право на повышенную выплату, до 31 декабря, перерасчет выполнят задним числом за весь 2019 год. Об этом сообщили юристы.



В этом году у неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности и имеют большой стаж работы в сельском хозяйстве, страховые пенсии по старости или инвалидности увеличились на 25%. Пока что надбавку получили не все. По данным Пенсионного фонда России, беззаявительные перерасчеты завершатся в автоматическом режиме к 1 сентября 2019 года.

"Пенсионеру не надо подавать заявление в ПФР. Правда, это происходит в том случае, если в выплатном деле есть необходимая информация. В этом случае ПФР делает перерасчет автоматически не позднее 1 сентября 2019 года", – рассказала в интервью "Лайфу" ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Однако у большого числа пожилых граждан может не хватить документов для автоматического перерасчета. В этом случае он останется без заслуженной прибавки. Чтобы этого не случилось, пенсионер может в любое время представить дополнительные документы, необходимые для допначислений. Если гражданин обратится за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 г., то его сделают с 1 января 2019 года, за все прошедшие месяцы.

"Если же пенсионер обратится в ПФР после 31 декабря 2019 года, перерасчет проведут с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера. Так что если по каким-то причинам данных для перерасчета в ПФР не хватает, то нужно поторопиться и подать заявление на прибавку до конца этого года",

– посоветовала Красовская.

Основания для получения повышенных пенсий есть у граждан, которые работали в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, на машинно-тракторных станциях и межколхозных предприятиях, в совхозах. Правительство утвердило списки из более чем 500 работ и профессий, в соответствии с которыми селянам устанавливается повышенная фиксированная выплата. Помимо рядовых работников в перечень включены руководящие кадры.