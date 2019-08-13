Пенсионерам раскрыли уловки работодателей

Настоящие труженики могут остаться в старости с мизерными выплатами

В России нередки случаи, когда человек с несколькими высшими образованиями, честно работавший всю жизнь, получает пенсию наравне с соседом, годами валявшимся на диване. Причем проверки в Пенсионном фонде показывают, что все расчеты сделаны верно. Виной всему уловки недобросовестных работодателей, стремящихся максимально сократить сумму страховых отчислений.

"Чтобы сэкономить на отчислениях, компании используют разные схемы: оформляют часть зарплаты как премию, делают официальную и неофициальную части, заключают договоры с самозанятыми и ИП",

– рассказал Life.ru руководитель GR практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Еще вариант – принять сотрудника в компанию "на стажировку". Делать человек будет все, как обычный работник, но взносы в ПФР за этот период не идут, соответственно, страховой стаж не увеличивается.

На расчет пенсии может повлиять и переезд в другой город, предупреждает "ФедералПресс". В разных регионах страны разные коэффициенты, поэтому эксперты советуют пенсионерам по возможности сохранять регистрацию по месту жительства там, где выплаты больше.

На количество пенсионных баллов сильно влияет зарплата в последние годы работы. Если не удается убедить работодателя все премии хотя бы в предпенсионный период проводить "по-белому", то лучше подождать с выходом на заслуженный отдых еще пару лет – так за счет премиальных коэффициентов вырастет и размер пенсии.

Ранее в ПФР объяснили, в каких случаях годы учебы засчитываются в стаж.