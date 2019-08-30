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Жизнь россиян изменится в сентябре

Новинки осени: как изменится жизнь россиян
Фото: www.globallookpress.com
Новости ждут и школьников, и пенсионеров

Уже в эти выходные для граждан Российской Федерации наступит новая реальность.

Во-первых, у некоторых россиян вырастут пенсии. Тех, кто проработал в сельском хозяйстве от 30 лет, ждет прибавка в 25%, а жители Москвы станут получать на 2 тыс. руб. больше.

Кроме того, с начала сентября с помощью портала Госуслуг можно будет оформить мелкую аварию по европротоколу. При этом, если у водителя не окажется полиса обязательного страхования, он будет обязан выплатить повышенный штраф.

Детские сады осенью переходят на электронный документооборот, поэтому родители больше не должны будут приносить справки из поликлиники.

У школьников появятся новые предметы – в школьную программу войдут шахматы и психология, напоминает РЕН ТВ.

Валентина МАЙОРОВА
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