В России выросли пенсии

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На 1,4% с поправкой на инфляцию увеличился в июле размер пенсий россиян в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, средний номинальный размер июльских пенсий вырос до 14тыс. 150 рублей. Реальный размер назначенных пенсий с января по июль вырос на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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