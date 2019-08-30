В России выросли пенсии

Доходы пожилых российских граждан повысились

На 1,4% с поправкой на инфляцию увеличился в июле размер пенсий россиян в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, средний номинальный размер июльских пенсий вырос до 14тыс. 150 рублей. Реальный размер назначенных пенсий с января по июль вырос на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.