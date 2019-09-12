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Пенсии в России повысят еще три раза

Пенсии в России повысят еще три раза
Фото: www.globallookpress.com
Прибавку получат как работающие, так и неработающие пожилые люди

Пенсии россиян будут расти быстрее инфляции. Это следует из плана бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на ближайшие три года. Причем индексировать будут как социальную, так и страховую ежемесячные выплаты.

В 2020 г. страховая пенсия (то есть та, которая назначается с определенного возраста) должна вырасти на 6,6%, пишет "Российская газета". Учитывая, что инфляция, по прогнозам, составит в 2019 г. 3,8%, доход стариков вырастет реально. Социальную пенсию в том же году хотят увеличить на 7%. По сравнению с 2% текущего года прибавка ожидается заметная.

В 2021 г. и 2022 г. страховую пенсию поднимут еще на 6,3% и 5,9%, а социальную – на 2,6% и 3,1% соответственно.

Фото: www.globallookpress.com

Проиндексируют и стоимость пенсионного балла: в 2021 г. до 98,86 руб., а в 2022 г. один балл будет равен 104,69 руб.

В связи с этими повышениями увеличится и средний размер пенсий в России. Уже к концу 2019 г. страховая ежемесячная выплата по старости составит 14,6 тыс. руб. Причем для тех, кто уже закончил трудовую деятельность, она будет еще выше – 15,5 тыс. руб. Социальная пенсия к концу текущего года будет доведена до 9,3 тыс. руб., передает "Царьград".

Ожидается, что в 2020 г. в России будет 39,8 млн человек, которые смогут претендовать на получение пенсий в силу преклонного возраста.

Николай ВИКТОРОВ
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