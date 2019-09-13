У россиян отняли прибавку к пенсии

СКР вскрыл крупное мошенничество

Уголовное дело, затрагивающее полмиллиона россиян, возбуждено Следственным комитетом России (СКР). Подозреваемых пока нет, а вот ущерб приблизительно известен – из Пенсионного фонда (ПФР) "увели" несколько миллиардов рублей, принадлежащих будущим пенсионерам.

Расследование начато по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере". По имеющейся информации, в период 2017-2018 г.г. из ПФР в частные (негосударственные) пенсионные фонды (НПФ) были нелегально переведены средства 500 тыс. граждан РФ, передает "Коммерсант". Для перевода использовались поддельные заявления россиян, заверенные нотариусами. Как выясняется, все печати и подписи на документах были сфальсифицированы.

Сейчас следствие выясняет, кто был организатором и исполнителем столь масштабной аферы. Как уточняет URA.RU, сами накопительные взносы похищены не были. Мошенники забирали себе процентные отчисления клиентов, переходящих из ПФР в НПФ.

Ранее в ПРФ предложили выдавать россиянам всю накопительную часть разом, поскольку ежемесячную прибавку они дают слишком маленькую.