Названы условия, при которых выплаты могут урезать

Пенсионерам может прийти неожиданная сумма. Уменьшение связано с несколькими причинами. Так, урезать пенсию могут в случае переезда. Региональный коэффициент изменится, соответственно, и сумму рассчитают по-другому.

Если пенсионер задерживает квартплату или забыл оплатить штраф, эти деньги будут вычитать до полного погашения долга, рассказали в ПФР "Российской газете". Кроме того, в случае излишних выплат средства придется вернуть. Переплаты бывают, когда пенсионер не предупреждает вовремя об изменении обстоятельств, которые влияют на размер денежного обеспечения. Если такая проблема возникла, из пенсии не могут удерживать свыше 20 процентов от установленной суммы.

Чтобы узнать, почему денег пришло меньше, чем обычно, гражданам следует обратиться в клиентские службы ПФР.

Ранее "Утро" писало о крупном мошенничестве с пенсиями.