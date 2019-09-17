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Систему индивидуальных накопительных взносов в счет будущих пенсий планируется ввести в России с 2021 года. Над соответствующим проектом закона уже работает Минфин.
Предполагается дать россиянам возможность делать отчисления со своих личных доходов в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Это станет источником дополнительных выплат, когда человек выйдет на пенсию. Для того, чтобы заинтересовать граждан, государство будет оказывать "стимулирующую поддержку" данной программе, пишет "Царьград".
Минфин готов принимать предложения россиян по данному вопросу с 17 по 30 сентября на портале проектов нормативных актов.
В настоящее время пенсионные накопления граждан заморожены, кроме того, их объем столь низок, что существенной прибавки к пенсии они не дают.
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