До выхода на заслуженный отдых можно сэкономить на проезде и оплате коммуналки

Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать сразу на три вида привилегий. В этом перечне – новые федеральные, федеральные налоговые и региональные льготы, объяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Первые – положены гражданам за пять лет до выхода на заслуженный отдых. Так, в этом году 51-летние женщины и 56-летние мужчины вправе просить у работодателя два оплачиваемых выходных, чтобы пройти диспансеризацию. Также они могут претендовать на пособие по безработице не ниже прожиточного минимума и запланировать переобучение или повышение квалификации, пишет "Российская газета".

Федеральными налоговыми льготами вправе воспользоваться дамы и кавалеры, достигшие прежнего пенсионного возраста, – 55 и 60 лет соответственно. Государство им прощает земельный налог с 6 соток земли, имущественный налог на дом и гаражи до 50 кв. м. За излишек придется заплатить недостающую сумму.

Россиян того же возраста касаются региональные льготы, которые предполагают более дешевый проезд и урезанную плату за коммуналку и капремонт. Однако регионы-льготники лишены данных привилегий. Например, жители Севера, уточняет "ФедералПресс".