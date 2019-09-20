Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Банки оставляют пенсионеров без денег

С банковских карт стариков исчезают пенсии
Фото: www.globallookpress.com
Помимо многочисленных мошенников, доверчивостью стариков пользуются сотрудники кредитных организаций

Пенсионеры в России все чаще сталкиваются с ситуациями, когда с их банковских карт деньги списываются сразу, едва на счет поступит пенсия. При разбирательстве выясняется, что это они сами дали согласие на автоматическое погашение кредитов, которые оформили незаметно для себя. Ведь о последствиях пользования кредитными картами их никто не предупреждал.

Навязывание старикам ненужных платных услуг и кредитных карт стало нормой для большинства банков: у их сотрудников "план" по продаже разных непопулярных продуктов, поэтому о морально-этических принципах они не думают. Как результат – масса историй с печальным концом. Например, банковские клерки "забывают" рассказать, что льготный период по карте с бесплатным обслуживанием длится всего три месяца, пишет "Лайф", а пенсионерам приходится расплачиваться.

Эксперты настойчиво рекомендуют пожилым гражданам не соглашаться ни на какие предложения в банках, пока не прочитают полностью текста договоров и не зададут все уточняющие вопросы. Еще лучше посещать отделения кредитно-финансовых организаций с более молодыми родственниками – так меньше шансов подписаться на ненужный и навязчивый сервис.

Ранее стало известно, что большинство клиентов разорившихся банков в последние два года были пенсионерами.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия и Украина договорились о газовом транзите

Москва обеспечит Европу голубым топливом на радость Киеву

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей