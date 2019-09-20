Помимо многочисленных мошенников, доверчивостью стариков пользуются сотрудники кредитных организаций

Пенсионеры в России все чаще сталкиваются с ситуациями, когда с их банковских карт деньги списываются сразу, едва на счет поступит пенсия. При разбирательстве выясняется, что это они сами дали согласие на автоматическое погашение кредитов, которые оформили незаметно для себя. Ведь о последствиях пользования кредитными картами их никто не предупреждал.

Навязывание старикам ненужных платных услуг и кредитных карт стало нормой для большинства банков: у их сотрудников "план" по продаже разных непопулярных продуктов, поэтому о морально-этических принципах они не думают. Как результат – масса историй с печальным концом. Например, банковские клерки "забывают" рассказать, что льготный период по карте с бесплатным обслуживанием длится всего три месяца, пишет "Лайф", а пенсионерам приходится расплачиваться.

Эксперты настойчиво рекомендуют пожилым гражданам не соглашаться ни на какие предложения в банках, пока не прочитают полностью текста договоров и не зададут все уточняющие вопросы. Еще лучше посещать отделения кредитно-финансовых организаций с более молодыми родственниками – так меньше шансов подписаться на ненужный и навязчивый сервис.

Ранее стало известно, что большинство клиентов разорившихся банков в последние два года были пенсионерами.