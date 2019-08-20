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Деньги потерять легко: мошенники придумали новую схему обмана

Деньги потерять легко: мошенники придумали новую схему обмана
Фото: www.globallookpress.com
Современные информационные технологии пришли на помощь преступникам

В последнее время злоумышленники применят все более изощренные способы обмана доверчивых граждан, чтобы списать с их банковских карт деньги. В свою очередь, финансовые организации стали более активно информировать клиентов о мошенниках, используя рассылки по SMS и почте, а также через интернет.

Эксперты считают, что банки признали, что их клиентские базы данных попали к мошенникам, и теперь пытаются минимизировать последствия случившегося. Имея на руках персональные данные, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банков и узнают CVV-коды или коды подтверждения операции из SMS-сообщения, отмечают "Известия".

В Сбербанке изданию рассказали, что мошенники, якобы звоня от имени службы безопасности, используют робота. Снятие денежных средств по такой схеме используется с весны 2019 г., подтвердили в ВТБ и других кредитных организациях.

Широкую известность получила история, когда с помощью робота злоумышленники увели со счета одного из клиентов около трех млн рублей, напоминает URA.RU.



Валентина МАЙОРОВА
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