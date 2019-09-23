Назван способ увеличить пенсию

Несколько простых правит позволят приумножить выплаты на заслуженном отдыхе

Вовремя внесенные корректировки в пенсионное дело отразятся на ее величине. Так, например, информация о страховых отчислениях укажет сведения о накопительной части пособия.

По этой причине россияне на заслуженном отдыхе запрашивают эти данные в Пенсионном фонде России (ПФР). Также уведомление об отчислениях поведает о трудовом стаже, в том числе не учтенном в деле. А благодаря постановлению Правительства можно поднять архивные сведения о стаже в годы СССР.

Кроме того, запрос в ПФР расскажет о средней зарплате, которая берется при назначении пенсии. Все эти пункты могут приятно повлиять на размере выплат, пишет ОКА.FM. Так что пенсионеры вправе поднять вышеперечисленные вопросы.