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Назван способ увеличить пенсию

Назван способ увеличить пенсию
Фото: DPA/TASS
Несколько простых правит позволят приумножить выплаты на заслуженном отдыхе

Вовремя внесенные корректировки в пенсионное дело отразятся на ее величине. Так, например, информация о страховых отчислениях укажет сведения о накопительной части пособия.  

По этой причине россияне на заслуженном отдыхе запрашивают эти данные в Пенсионном фонде России (ПФР). Также уведомление об отчислениях поведает о трудовом стаже, в том числе не учтенном в деле. А благодаря постановлению Правительства можно поднять архивные сведения о стаже в годы СССР.

Кроме того, запрос в ПФР расскажет о средней зарплате, которая берется при назначении пенсии. Все эти пункты могут приятно повлиять на размере выплат, пишет ОКА.FM. Так что пенсионеры вправе поднять вышеперечисленные вопросы. 

Ксения АНДРЕЕВА
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