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Неработающим пенсионерам повысят пенсии

Неработающим пенсионерам повысят пенсии
Фото: www.globallookpress.com
Деньги на индексацию в ПФР есть

Старики, отработавшие свое и ушедшие на законный отдых, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в следующем году в размере 6,6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"С 1 января. Коснется это повышение 31 млн неработающих пенсионеров. Проект закона "О бюджете Пенсионного фонда" также одобрен на заседании правительства. Все необходимые ресурсы … предусмотрены", – передает ТАСС слова министра.

В 2019 г. неработающие пенсионеры получили прибавку к страховым выплатам в размере 7,05%, таким образом, в среднем пенсии россиян выросли на 1 тыс.рублей. Согласно проведенной в 2018 г. реформе пенсионной системы, к 2024 г. старики не должны будут получать менее 20 тыс.рублей. По этому же закону пенсионный возраст в РФ постепенно повысится с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин, напоминает URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ
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