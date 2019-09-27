Подать заявление на денежную компенсацию можно до 1 октября

Граждане России, которым положены льготы, могут претендовать на их получение в виде перечисления их стоимости на счет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде РФ.

В частности, денежный эквивалент санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами составляет 1121,42 руб. в месяц, сообщает "Лайф". Это будет хорошей прибавкой к пенсии тем, кто не ездит в санатории по соцпутевкам.

Рассчитывать на такую выплату могут пенсионеры, инвалиды, герои, участники ВОВ, ветеранов боевых действий и некоторые другие категории граждан.

Главное – написать заявление от отказе от предоставления льгот в натуральном виде нужно успеть до 1 октября, или придется ждать еще год.