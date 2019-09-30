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Пенсии заметно вырастут в январе 2020 года

Пенсии вырастут с января 2020 года
Фото: www.globallookpress.com
На прибавку могут рассчитывать офицеры согласно званию и должности

Приятная новость для российских пенсионеров. Уже с завтрашнего дня, то есть с 1 октября, в стране начинается индексация пенсий. 

А с нового года более 30 млн российских пенсионеров ждетсолидная прибавка, обрадовали в Минтруда. Денежные пособия людям солидного возраста увеличат на 6,6%, что превысит инфляцию. Таким образом, средняя пенсия достигнет 15 тыс. руб., передает RT со ссылкой на "Интерфакс".

В октябре же на прибавку могут рассчитывать вышедшие на заслуженный отдых военные – всего более двух с половиной миллионов счастливчиков. На размер выплаты, естественно, влияют должность, звание и стаж. Для индексации офицерских пенсий из госказны направят 3,7 млрд руб., пишет "LIFE".

Также индексация обрадует бывших сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. После нее силовики и спасатели, в среднем, будут получать 26,2 тыс. руб. При этом минимум для экс-полицейских составит 17 тыс., а для пенсионеров из структуры ФСБ – 30 тыс. 

Напомним, в этом году правительство РФ было щедрым к пенсионерам. Размер выплат поднимался трижды: с 1 июля, в 1 августа и с 1 сентября. 

Ксения АНДРЕЕВА
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