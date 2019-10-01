Перед выходом на заслуженный отдых россиянам предлагают открыть вклад и свое дело

На достойную старость можно накопить не только при помощи пенсионных отчислений. Аналитик Катя Френкель, например, советует приносить по тысяче рублей в месяц в банк под проценты и следить за тем, чтобы вклад не превысил страховую сумму – 1,4 млн руб.

А ещё безбедную жизнь на пенсии обеспечит интернет-торговля, финансовые рынки, посредническая деятельность и похожие виды заработка.

"Если время до пенсии еще остается, необходимо сменить русло жизни так, чтобы основная работа на кого-то плавно переросла в основную работу на себя. Фактически наемная работа – это прекрасная возможность, находясь на обеспечении у кого-то, устроить свою финансовую жизнь", – цитирует Френкель News.ru.

Однако эти рекомендации, отмечает аналитик, не истина в последней инстанции. Если будущий и настоящий пенсионера доволен причитающейся ему выплатой, то ему не нужно следовать данным правилам.

А что касается вкладов, напомнила эксперт, то их лучше открывать в рублях, чтобы не терять деньги на комиссии при обмене, уточняет телеканал "360".

Напомним, с сегодняшнего дня пенсии выросли у военных. С нового года прибавка к выплатам ждет всех россиян на заслуженном отдыхе.