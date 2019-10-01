Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Тысяча рублей в месяц обеспечит безбедную жизнь пенсионерам

Тысяча рублей в месяц на всю жизнь обеспечит пенсионеров
Фото: www.globallookpress.com
Перед выходом на заслуженный отдых россиянам предлагают открыть вклад и свое дело

На достойную старость можно накопить не только при помощи пенсионных отчислений. Аналитик Катя Френкель, например, советует приносить по тысяче рублей в месяц в банк под проценты и следить за тем, чтобы вклад не превысил страховую сумму – 1,4 млн руб. 

А ещё безбедную жизнь на пенсии  обеспечит интернет-торговля, финансовые рынки, посредническая деятельность и похожие виды заработка. 

"Если время до пенсии еще остается, необходимо сменить русло жизни так, чтобы основная работа на кого-то плавно переросла в основную работу на себя. Фактически наемная работа – это прекрасная возможность, находясь на обеспечении у кого-то, устроить свою финансовую жизнь", – цитирует Френкель News.ru.

Однако эти рекомендации, отмечает аналитик, не истина в последней инстанции. Если будущий и настоящий пенсионера доволен причитающейся ему выплатой, то ему не нужно следовать данным правилам. 

А что касается вкладов, напомнила эксперт, то их лучше открывать в рублях, чтобы не терять деньги на комиссии при обмене, уточняет телеканал "360"

Напомним, с сегодняшнего дня пенсии выросли у военных. С нового года прибавка к выплатам ждет всех россиян на заслуженном отдыхе.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Хотели нагнуть раком": украинцы заплевали "Мисс Украина" за отказ от мовы

Нежелание победительницы конкурса красоты говорить на родном языке вызвало скандал в Незалежной

Ищут в другом месте: в деле о перевале Дятлова возник новый поворот

Эксперт пришел к неутешительному выводу: место преступления зачистили много лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей