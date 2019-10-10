Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пенсии будут расти три года подряд

Пенсии будут расти три года подряд
Фото: www.globallookpress.com
Россиян на заслуженном отдыхе ждет ощутимая прибавка

Неработающим пенсионерам приготовили приятный сюрприз. Так, в следующем году размер страховой пенсии планируется увеличить почти на тысячу рублей.

А в 2022 году сумма выплаты вырастет еще почти на две тысячи – до 18,3 тыс. руб. Сейчас она составляет 15,4 тыс., напоминает ТАСС.

Хорошую новость сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает НСН. Он отметил, что индексация пенсий в течение последующих трех лет превышает размер прогнозируемой инфляции в стране, уточняет "URA.RU".

Кроме того, к 1 апреля 2020 года государство готовит пенсионерам прибавку. В больше степени она затронет тех, кто получает социальные выплаты. И это не первоапрельский розыгрыш. При этом глава ПФР напомнил, что сейчас социальная пенсия составляет 9 тыс. 764 руб.

"После увеличения – это 10 тыс. 320 рублей, это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера", – пояснил Дроздов. 

Напомним, ранее эксперты назвали несколько способов, как обеспечить себе достойную старость

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей