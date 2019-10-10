Россиян на заслуженном отдыхе ждет ощутимая прибавка

Неработающим пенсионерам приготовили приятный сюрприз. Так, в следующем году размер страховой пенсии планируется увеличить почти на тысячу рублей.

А в 2022 году сумма выплаты вырастет еще почти на две тысячи – до 18,3 тыс. руб. Сейчас она составляет 15,4 тыс., напоминает ТАСС.

Хорошую новость сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает НСН. Он отметил, что индексация пенсий в течение последующих трех лет превышает размер прогнозируемой инфляции в стране, уточняет "URA.RU".

Кроме того, к 1 апреля 2020 года государство готовит пенсионерам прибавку. В больше степени она затронет тех, кто получает социальные выплаты. И это не первоапрельский розыгрыш. При этом глава ПФР напомнил, что сейчас социальная пенсия составляет 9 тыс. 764 руб.

"После увеличения – это 10 тыс. 320 рублей, это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера", – пояснил Дроздов.

Напомним, ранее эксперты назвали несколько способов, как обеспечить себе достойную старость.