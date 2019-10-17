Работодателям удается избежать наказания

Пожилым россиянам трудно доказать мотив дискриминации по возрасту, поэтому в стране пока не было возбуждено ни одного уголовного дела за увольнение предпенсионеров.

Поправки были внесены в Уголовный кодекс около года назад: за необоснованный отказ в приеме на работу специалистов, которым осталось меньше 5 лет до выхода на пенсию, или за увольнение людей такого возраста работодателя оштрафуют на 200 тыс. рублей или отправят на 360 часов обязательных работ.

Однако заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков рассказал "Известиям", что на практике эта статья не работает.

По мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, чтобы изменить ситуацию, нужно обратиться к зарубежному опыту. Доказывать правоту в трудовых спорах должны работодатели, а не работники.



При этом в Роструд и его территориальные органы обратились около 1,8 тыс. работников предпенсионного возраста, 440 запросов связаны с вопросами увольнения – таковы данные на сентябрь этого года, отмечает телеканал "360".

