Часть пенсионеров лишится денег

Повышения выплат все-таки можно добиться

Размер страховой пенсии с января следующего года будет около 16,4 тысячи рублей. Таким образом, индексация составит 6,6%, а неработающие россияне станут получать на тысячу больше.

Однако по мнению специалистов Счётной палаты, появился риск, что реального роста выплат не будет. Одна из причин – разделение пенсионеров на работающих и неработающих. Для каждой категории действуют свои правила индексации выплат.

"Люди на пенсии продолжают трудиться не потому, что им скучно, а затем, чтобы сохранять более-менее привычный уровень жизни. На стандартную пенсию это сделать невозможно",

– сообщила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова "Life.ru". Даже озвученных индексаций по-прежнему не хватает для того, чтобы дотянуть средние пенсии до уровня хорошей жизни, а не выживания, добавила она.

Чтобы повысить выплаты, некоторые пенсионеры просят работодателя не оформлять их в штат официально. Либо можно отказаться от назначения пенсии после достижения положенного возраста и продолжать работать. В таком случае, дальнейшая пенсия будет больше на установленные повышающие коэффициенты.