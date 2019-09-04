Мошенники нашли новый способ кражи денег у россиян

С пенсионеров жулики переключились на активных интернет-пользователей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что похитители денег начали использовать все более изощренные методы вымогательства. К примеру, взламывается аккаунт в социальных сетях, а затем друзья жертвы получают сообщения с просьбой о помощи.



Всего в 2018 г. у банковских клиентов похитили 1,4 млрд рублей, причем в 97% преступлений применялась социальная инженерия, подчеркнул Сычев в интервью "Известиям". Злоумышленники вводят пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил доступ к деньгам – своим собственным или банка. По словам Сычева, преступнику важно создать стрессовую ситуацию, в которой жертве будет сложно мыслить рационально, именно поэтому надо сохранять трезвость мышления.

При этом эксперт отметил, что, если раньше жертвами мошенников становились россияне пожилого возраста, теперь киберпреступники стали ориентироваться на самую экономически активную категорию граждан 30-45 лет, причем примерно 65% обманутых – женщины.

"Старшее поколение перестало покупаться на сообщения вроде "Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда" или "Вам положена компенсация, дайте номер карты", -

констатировал Сычев.

Кроме того, россияне почтенного возраста, как правило, не держат денежные средства на картах, а хранят их на счетах в банке или дома в виде наличных денег, отмечает "Федерал Пресс".

Иногда происходят более изощренные мошенничества – например, злоумышленники имитируют голос жертвы, но такое происходит достаточно редко, добавляет "Свободная пресса".

