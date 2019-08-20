Медведев отправил в отставку замглавы Пенсионного фонда

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Дмитрий Медведев уволил зампреда ПФР Алексея Иванова, который находится под следствием по обвинению в получении взятки в 4,4 млн рублей.
"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия", –
сообщается в документе, выложенном на официальном интернет-портале правовой информации.
В настоящее время Иванов находится в следственном изоляторе. Он признал свою вину и утверждает, что раскаялся в содеянном.
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