Медведев отправил в отставку замглавы Пенсионного фонда

Чиновник отстранен от должности в связи с утратой доверия

Дмитрий Медведев уволил зампреда ПФР Алексея Иванова, который находится под следствием по обвинению в получении взятки в 4,4 млн рублей.



"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия", –

сообщается в документе, выложенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время Иванов находится в следственном изоляторе. Он признал свою вину и утверждает, что раскаялся в содеянном.

