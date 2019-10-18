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Здоровье и удовольствие: как и зачем заниматься сексом на пенсии

Здоровье и удовольствие: как и зачем заниматься сексом на пенсии
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвана неожиданная причина страшных болезней
Ученые составили интимные советы для пожилых

Специалисты уверены, что физическая близость между партнерами важна в солидном возрасте. Интим хорошо влияет на физическое самочувствие и улучшает эмоциональное состояние.

Секс провоцирует всплеск гормонов, стимулирует работу иммунной системы и понижает кровяное давление. Также, как пишет "НВ", физические контакты тормозят старение и снижают риск развития рака.

В солидном возрасте пары столкнутся с некоторыми проблемами, связанными с сексом, но специалисты уверены, что их можно решить. Во-первых, стоит вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься умеренными физическими нагрузками и гулять.

Во-вторых, эксперты советуют использовать лубрикант, чтобы избежать болезненных ощущений и травм во время близости. Также важную роль играет доверие между партнерами и правильный настрой. Как пишет "Рамблер женский", партнерам стоит уделить время для общения друг с другом, оказывать взаимную поддержку и добавить романтики в отношения.

Также стоит помнить о том, что даже в пожилом возрасте можно заразиться заболеванием, передающимся половым путем – поэтому стоит пройти медицинское обследование и не забывать о средствах предохранения.

Ранее "Утро" рассказывало, как сохранить потенцию после 50 лет. 

Дарья ПЕТРОВА
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