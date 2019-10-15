Перерыва всего в несколько месяцев может до конца жизни выбить мужчину из колеи

Сохранить мужскую силу, впрочем, как и сексуальное желание у женщин поможет регулярная близость.

Воздержание, предупреждают специалисты, чревато последствиями. По словам врача-сексолога Сергея Агаркова, в интимном деле, как и в любом другом, нужны тренировки, чтобы быть в тонусе.

"Вынужденное ограничение какой-либо функции ее ухудшает. Если здорового человека на несколько месяцев положить в гипс, ему будет непросто потом сделать первые шаги", - объясняет доктор на страницах издания "Аргументы и факты".

Торможение приводит к полной остановке по той простой причине, что сексуальная функция не является жизненно не обходимой. При этом она очень важна.

Ведь секс после 50-ти особенно полезен. Он укрепляет сердце, улучшает память и снижает риск воспалений предстательной железы, сообщает портал "Здоровье с Еленой Малышевой". Кроме того, любовные утехи в солидном возрасте обеспечат точеную фигуру и сохранят молодость, поскольку увеличивают выработку коллагена.

Ученые доказали, что женщины, которые регулярно не просто спят в постели с мужчиной, выглядят на 5-7 лет моложе своих одиноких сверстниц, передают "Актуальные новости". Да и в целом, в глазах тех, кто не сходит с дистанции, прожив полвека, больше радости и блеска, пишет "МК".