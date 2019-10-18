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Названа неожиданная причина страшных болезней

Названа неожиданная причина страшных болезней
Фото: pixabay.com
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Рак, диабет и гипертонию можно заработать из-за недостатка активности

Ученые выяснили, как сидячий образ жизни отражается на здоровье людей. Выяснилось, что из-за длительного сидения можно заработать ожирение сердца, и даже диабет – при малоподвижном образе жизни в крови повышается уровень сахара и холестерина.

Австралийские эксперты добавляет, что длительное сидение на стуле влияет на вероятность возникновения гипертонии. Люди, которые сидят четыре часа в день и меньше, в два раза реже страдают от гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, – сообщает "МедикФорум".

Риск развития рака толстой кишки тоже возрастает у тех, кто сидит более 6 часов в день. Все из-за того, что при длительном сидении теряется контроль уровня инсулина и глюкозы, что может стать благоприятными условием для роста злокачественных опухолей.

У женщин, занимающихся сидячей работой, чаще возникают проблемы с почками, дополняют эксперты. Они также считают, что регулярные физические нагрузки могут нивелировать вред от сидячего образа жизни. 

Дарья ПЕТРОВА
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