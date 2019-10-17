Пышные формы певицы оказались у всех на виду

Анна Седокова продемонстрировала свое тело в дырявом наряде. Откровенное платье певицы позволило рассмотреть ее купальник и соблазнительную грудь. Сама же артистка пожаловалась на недостатки своей фигуры. Седокова призналась, что в последний месяц безуспешно пытается сбросить лишний вес.

В Инстаграме Седокову начали поддерживать поклонники: они считают, что худеть экс-солистке группы "ВИА Гра" не стоит, ведь она выглядит очень сексуально. А вот прозрачное платье звезды жестко раскритиковали: все из-за того, что она сейчас отдыхает в мусульманской стране.

"Да ладно отличная фигура как у Софи Лорен", "Ты мечта всех арабских мужчин", "Ты такая вкусная", "Вот это грудь", "В арабской стране в таком наряде", "Арабы не разорвали за такой наряд?", "Мужчины разорвут", "Какая рыбка", "Не надо вам худеть", – прокомментировали пользователи в Интернете.

Сейчас Анна Седокова отдыхает в ОАЭ вместе со своей младшей дочерью. На пляже знаменитость появляется в крошечном купальнике.