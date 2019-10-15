Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Пора худеть": сочная Седокова извалялась в песке в бикини

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка оголила пышные формы на отдыхе

Анна Седокова отправилась в отпуск в ОАЭ вместе со своей младшей дочерью. В путешествии артистка расслабилась на пляже, но не забыла и о социальных сетях. Своих поклонников певица порадовала снимком в бикини. Знаменитость извалялась в песке и выставила напоказ свои бедра и ягодицы.

Тело Седоковой пришлось по вкусу не всем: пока одни восхищались сексуальной фигурой экс-солистки "ВИА Гры", другие советовали звезде сбросить лишние килограммы и критиковали за недостаточно длинные ноги.

"Прямо мурашки, Анна, вы звезда", "Самая сексуальная девушка", "Сочная бомбита", "Всегда думала, что у Ани длинные ноги, оказывается самые обычные, коротенькие", "Ох, горячая Анна", "Пора худеть", "Какая классная была 15 лет назад", – прокомментировали снимок Седоковой в Инстаграм.

Возможно, на отдых с певицей отправился баскетболист Янис Тимма, с которым ей приписывают роман. Недавно Седокова опубликовала фото с женатым спортсменом, который моложе ее на 9 лет. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей