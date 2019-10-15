Артистка оголила пышные формы на отдыхе

Анна Седокова отправилась в отпуск в ОАЭ вместе со своей младшей дочерью. В путешествии артистка расслабилась на пляже, но не забыла и о социальных сетях. Своих поклонников певица порадовала снимком в бикини. Знаменитость извалялась в песке и выставила напоказ свои бедра и ягодицы.

Тело Седоковой пришлось по вкусу не всем: пока одни восхищались сексуальной фигурой экс-солистки "ВИА Гры", другие советовали звезде сбросить лишние килограммы и критиковали за недостаточно длинные ноги.

"Прямо мурашки, Анна, вы звезда", "Самая сексуальная девушка", "Сочная бомбита", "Всегда думала, что у Ани длинные ноги, оказывается самые обычные, коротенькие", "Ох, горячая Анна", "Пора худеть", "Какая классная была 15 лет назад", – прокомментировали снимок Седоковой в Инстаграм.

Возможно, на отдых с певицей отправился баскетболист Янис Тимма, с которым ей приписывают роман. Недавно Седокова опубликовала фото с женатым спортсменом, который моложе ее на 9 лет.