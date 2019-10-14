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Раненая Лобода вернулась на Украину

Раненая Лобода вернулась на Украину
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Внешний вид звезды обеспокоил поклонников

Светлана Лобода поделилась в социальных сетях новым снимком из Киева, куда она сегодня прилетела. На фото подписчики заметили перевязанный большой палец певицы.

В Инстаграм Лободы предположили, что певица могла пораниться или просто сломала ноготь.

"Что с пальцем?", "Ноготь сломала что ли, уфф", "Что с пальчиком?", "Пальчик поранили",

– написали под фото артистки у самолета.

Поклонники с нетерпением ждут каждое фото Светланы Лободы. Недавно певица напугала их, ненадолго пропав из социальных сетей. Ранее знаменитость рассказала Ксении Собчак подробности своего романа с известным музыкантом и раскрыла секрет своей молодости. 

Дарья ПЕТРОВА
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