Лишившаяся роскошных волос звезда сделала важное заявление

Анна Седокова кардинально сменила имидж и развеяла миф о красоте беременных. На последних фото певица позирует с короткими темными волосами и в закрытой одежде. Скорее всего, звезда решила преобразиться для новой фотосессии, а на голове у нее просто парик.

Под снимками в Инстаграм Седокова решила поразмышлять о женской красоте. Она уверена, что привлекательность женщины в том, что она в себя вложила, и обработке снимков.

"Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины – ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки",

– написала Седокова под постом.

Поклонники артистки всячески расхвалили ее за новые снимки. Некоторые из них надеются, что секрет изменившейся прически в парике, а свои длинные и красивые волосы артистка не трогала.

"Красивая", "Седокова в любом образе шикарна", "Очень сексуальна", "Как вам идет этот образ", "Идеальная во всем", "Анечка, вы просто бомбически выглядите", "Надеюсь, это парик! На фото вчера ты была красавица!!! Нежная лучезарная. А тут ни одна мне не понравилась и темный цвет тебя старит и огрубляет", – высказались в Инстаграм Седоковой.

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