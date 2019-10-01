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Ольга Бузова продолжит покорять города России. На этот раз певица отправилась на восток страны, в Южно-Сахалинск. Перед концертом звезда подкрепилась красной икрой, которую ела ложкам прямо из банки. А после вышла к зрителям в наряде, состоящем из трусов и полупрозрачного боди.
Вместе с певицей к зрителям вышли полуголые мужчины, тогда на сцене и началось шоу с жаркими танцами.
На ролике слышно, что фанаты очень тепло принимают Бузову и знают все ее песни наизусть. Кто-то из поклонников Ольги заснял ее в необычном виде – один из своих хитов звезда пела в наряде из бордового меха.
Ведущей "Дома-2", похоже, понравилось в Южно-Сахалинске. К своим многочисленным поклонникам Бузова обратилась в Инстаграм.
"Я считаю за честь выступить в том городе, откуда человек не может приехать в Москву на мой концерт. Мы с вами – это побег от реальности. Мы это сила! Я Вас очень люблю. Безгранично благодарна за поддержку и веру",
- обратилась звезда к фанатам.
Ранее Ольга Бузова сняла домашнее видео без лифчика.
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