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Икра ложками и жаркие танцы: полуголая Бузова оторвалась на гастролях

Икра ложками и жаркие танцы: полуголая Бузова оторвалась на гастролях
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Певица устроила на сцене фирменное шоу в трусах

Ольга Бузова продолжит покорять города России. На этот раз певица отправилась на восток страны, в Южно-Сахалинск. Перед концертом звезда подкрепилась красной икрой, которую ела ложкам прямо из банки. А после вышла к зрителям в наряде, состоящем из трусов и полупрозрачного боди.

Вместе с певицей к зрителям вышли полуголые мужчины, тогда на сцене и началось шоу с жаркими танцами.

 

На ролике слышно, что фанаты очень тепло принимают Бузову и знают все ее песни наизусть. Кто-то из поклонников Ольги заснял ее в необычном виде – один из своих хитов звезда пела в наряде из бордового меха.

Ведущей "Дома-2", похоже, понравилось в Южно-Сахалинске. К своим многочисленным поклонникам Бузова обратилась в Инстаграм.

"Я считаю за честь выступить в том городе, откуда человек не может приехать в Москву на мой концерт. Мы с вами – это побег от реальности. Мы это сила! Я Вас очень люблю. Безгранично благодарна за поддержку и веру",

- обратилась звезда к фанатам.

Ранее Ольга Бузова сняла домашнее видео без лифчика. 

Дарья ПЕТРОВА
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