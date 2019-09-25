Знаменитости работают вместе уже больше 10 лет, но назвать их отношения дружескими можно с трудом

За годы совместной работы Бородина и Бузова звезды не раз публично выясняли отношения, подкалывали друг друга в Инстаграм, а теперь даже ведут шоу с красноречивым названием "Бородина против Бузовой", где отстаивают противоположные мнения.

Прямо о своей вражде Ольга и Ксения никогда не заявляли, но публичные высказывания девушек говорят сами за себя.

Например, Бородина не раз заявляла в интервью, что сосредоточена только на семье и работе ведущей, а распыляться на все отрасли не хочет, ведь "если хвататься за все, ты уже какая-то проститутка получаешься", – говорила ведущая на шоу Регины Тодоренко.

Тогда многие поклонники посчитали, что Бородина намекает на свою сведущую. Действительно, Ольге Бузовой удается не только вести передачу, но и развивать музыкальную карьеру, выпускать одежду и даже заниматься ресторанным бизнесом.

О сложных отношениях ведущих "Дома-2" рассказывал и бывший участник Рустам Солнцев. По словам мужчины, Ксения и Ольга отказывались сниматься вместе, так как просто не переносят друг друга. Когда же знаменитостям все-таки пришлось вести шоу вдвоем, то в эфире разгорелся скандал: Бородина заткнула Бузову на глазах у всех зрителей.

О существующем конфликте говорит и тот факт, что Ксения так и не появилась на сольных концертах своей коллеги. Бузова отреагировала на это эмоциональным постом в Инстаграм, написав о "фальшивых и настоящих подругах".

Отношения ведущих телестройки с тех пор, похоже, так и не наладились. Недавно Ксения Бородина прошлась и по внешности коллеги. В Инстаграм телезвезда заявила, что считает девушек с нарощенными волосами "колхозом". Совпадение или нет, но именно в этом время Ольга Бузова ходила с длинными волосами, которые ей сделали в салоне.

Возможно, причиной для вражды двух знаменитостей стал разный образ жизни. Пока Ксения Бородина занимается мужем и воспитанием детей, Ольга Бузова активно развивает карьеру. Не исключено, что Бородина завидует своей более успешной коллеге – поклонников в Инстаграм у Бузовой больше, а уровень дохода тоже значительно выше.

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