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Ведущая "Дома-2" рассказала об удовольствиях после измены и скандала

Ведущая
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Несмотря на все трудности, пара живет вместе уже 5 лет

Сейчас в отношениях Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омраова, похоже, все наладилось. Супруги много времени проводят вместе и часто выкладывают в социальные сети совместные фото. Но так было не всегда.

После рождения из совместной дочери пара чуть не развелась из-за измены Курбана Омарова. Тогда Бородина нашла в себе силы простить мужа, а сейчас делится секретами семейных отношений со своими подписчиками в Инстаграм.

Бородина считает, что обязательно нужно позволять себе "маленькие удовольствия" в браке и проводить время вдвоем вдали от дома. Также ведущая "Дома-2" советует чаще держаться за руку, признаваться в любви и не забывать о порядке.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

"Если все время посвящать только совместному устройству быта, по выходным ездить по гипермаркетам за покупками, а за ужином обсуждать счета и платежки, рано или поздно вы из супругов превратитесь в соседей",

считает телезвезда.

А ведь еще недавно в Интернете обсуждали возможный развод супругов. Тогда Бородина и Омаров перестали выкладывать в Инстаграм совместные снимки и публично поругались на дне рождении старшей дочери ведущей "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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