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"Опять поругались": муж попросил Бородину прекратить войну

Ксения Бородина с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Видео конфликта супругов попало в Сеть

Пользователи Instagram уверены, что в отношениях Курбана Омарова и Ксении Бородиной что-то пошло не так. Поводом для обсуждений стал пост на странице бизнесмена, где он, цитируя песню, просит жену не плакать и прекратить войну:

"Ты же девочка-палач. Ну же, девочка, не плачь. Закружило нас волна. Ну зачем, скажи нам эта с тобой война?"

Комментаторы сразу предположили, что своим постом Омаров извиняется перед женой за какой-то свой проступок. Тем более, как сообщает "Пятый канал", Курбан не поздравил старшую дочь Бородиной, которой исполнилось 10 лет, в социальных сетях, хотя до этого делал это каждый год. Подтверждает слухи и видеозапись, где видно, что телезвезда хватает мужчину за руку и что-то громко ему объясняет.

Как сообщают "7 дней", влюбленные поссорились прямо на празднике, где ругались у всех на глазах. Тогда мужчина собирался уйти с праздника, а Бородина требовала, чтобы он остался, ведь она почти два месяца занималась подготовкой к торжеству.

"Поругались?", "Поругались, он даже Мару не поздравил с днем рождения в профиле, хотя каждый год поздравлял, говорят, что на ДР и поругались они", "Не нужно ссориться", "Опять поругались", "Как вообще с ней можно жить",

– высказались пользователи.

Отношения Омарова и Бородиной никогда не были спокойными. Влюбленные чуть не развелись после рождения дочери Теоны. Причиной расставания тогда стала измена Курбана, но Ксения нашла в себе силы простить супруга.

Дарья ПЕТРОВА
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