"Шикарные усы": звезда "Дома-2" показала настоящее лицо

Девушка прямо указала на свои недостатки

Виктория Романец поделилась с подписчиками фотографией без макияжа. Знаменитость даже хотела устроить флешмоб, чтобы другие девушки выкладывали естественные снимки, но поняла, что идея провальная. Поэтому Романец, привыкшая к критике, решила сразу предположить, как злопыхатели обругают ее внешность.

"Давайте просто рассматривать мои поры, усы и нерасчесанные волосы",

– язвительно высказалась Виктория.

Подписчики не заставили себя долго ждать: оставили под снимком без макияжа как негативные комментарии, так и комплименты.

"Вика, ты красотка", "Вика, шикарные усы", "Красива даже без макияжа", "Вся переделанная!! И в этом красота???", "Такие тут усы и поры", "Усы нарастить нужно сначала",

– высказались они.



