Беременная звезда "Дома-2" расстегнула штаны в кафе

Девушка устроила эпатажную фотосессию на глазах у посетителей

Александра Артемова решила запечатлеть трогательный момент ожидания первенца на фотографии. Для съемки телезвезда выбрала весьма необычный образ: расстегнутые штаны, лифчик, цветные волосы и куртка практически на голое тело. Провести фотосессию решили в кафе прямо на глазах у посетителей.

Эпатажный образ бывшая участница "Дома-2" объяснила просто – она не любит нежные образы.

"Я не люблю всякую нудоту в розовом платье, с объемными кудрями овечки, белая кровать и ты сидишь на ней, держась за животик, и пишешь "в ожидании чуда",

– написала Александра.

Подписчики по-разному отнеслись к необычной съемке: кто-то похвалил Артемову за оригинальность, кто-то считает, что девушка ведет себя агрессивно, а это может отразиться на ребенке. Сама звезда "Дома-2" на критику реагирует резко и удаляет все неугодные комментарии:

"Ты как нудная бабка", "И все комментарии удаляет, правда-то не нравится", "Рамки, что можно, а что нельзя, как раз есть", "Очень агрессивно, ребеночек все чувствует", "Лучше бы к рождению малыша готовилась, уже сама не знает, чем удивлять...Тупостью только..."

Александру Артемову и раньше критиковали за странные выходки. Например, в жару она вышла на прогулку в кожаных сапогах и платье, похожем на халат.