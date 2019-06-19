"Живот как у мертвеца": Бузова покрылась пятнами

Знаменитость страдает из-за московской погоды

Изнывающая от жары Ольга Бузова решила максимально оголиться. Ведущая дома "Дома-2" ходит по городу в лифчике и шортах, которые пользователи считают похожими на трусы. На оголенном животе красотки внимательные фанаты заметили множество пигментных пятен, о чем предупредили звезду.

Поклонники пребывают в шоке и от странного образа и, иронизируя над видом Бузовой, советуют надеть на ноги не только кожаные сапоги, но и шубу.

"Живот как у мертвеца. Перестаньте загорать. Это опасно. Одни родинки", "Так ты еще сапоги потеплее одень, может не так жарко будет", "Трусы и сапоги, что шубу не напялила?", "Такая жара, а ты в ботинках ходишь", "Да неприлично с голым животом ходить", "Ольга, ну угомонитесь уже! Ну нижнее белье в качестве повседневной одежды – дикий перебор!",

– прокомментировали в Instagram.

Один из фанатов Бузовой всерьез обеспокоен поведением звезды и решил обратиться к ее отцу. Подписчик просит Игоря Бузова рассказать дочери о стиле и стыде.

Знаменитость на упреки никак не отреагировала, зато поделилась своим старым видео. На нем участница "Дома-2" пляшет и поет в одиночестве. Узнать в яркой блондинке Бузову удается с трудом, но уже тогда звезда выделялась ярким стилем в одежде.

За 15 лет любовь к оголенному животу у Ольги не прошла, а вот прическу звезда сменила. Как пишет "Пятый канал", многие подписчики оценили "рогалики" на голове Бузовой.

Ранее Ольга Бузова развлекалась в бассейне вместе с бывшим возлюбленным.