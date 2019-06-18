"Спасибо моему Леше": Барановской помог таинственный мужчина

Телеведущую завалили вопросами о возможном избраннике

Юлия Барановская рассказала подписчикам историю о том, как собиралась на скачки. При этом она постоянно называла какого-то неизвестного мужчину, который помогал ей.

"Леша! Скачки!" – кричала я в трубку. "Юля, ты же знала все заранее и опять все в последний момент" – ворчал он мне в ответ...",

– отметила звезда.

Таинственный Алексей собрал для Юлии все необходимое. За это она поблагодарила: "Еще раз хочу сказать спасибо моему Лешке".

Вопрос, кто же этот таинственный помощник, не оставляет поклонников знаменитости в покое. Они подозревают, что между красоткой и мужчиной, которого она скрывает, могут быть романтические отношения.

"А кто такой Лешка?", "Ворчит – значит любит!", "Не знаю, кто Леша, но у него вкус супер, "Кто этот Леша",

– написали заинтригованные пользователи.

Возможно, таинственный Алексей – это стилист Барановской, который помогал ей собраться на мероприятие. На скачках девушка появилась в розовом платье, открывающем ноги и, конечно, со шляпкой на голове. Сама Юлия утверждает, что нежный образ собрал множество комплиментов, а вот в Сети к наряду девушки успели придраться.

"Какой кошмар", "Старуха Шапокляк", "Как Юлию не преображай, все равно как будто девушка из деревни", "Страшная, как автомат Калашникова", "Какая безвкусица", "Эта обувь для изящных и длинных ног, у вас ножки некрасивые", "Сверху монашка, снизу стриптизерша",

– прошлись дамочки по наряду телеведущей.

Ранее в Сети появилось видео, где у танцующей Юлии Барановской неприлично задралось платье.