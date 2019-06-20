"Экстремальная защита": на ведущей "Дома-2" насчитали три пары трусов

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Ольга Орлова поделилась с подписчиками снимком в купальнике. Пользователи восхищаются фигурой знаменитости, а вот наряд нашли странным – кажется, что на ведущую надето сразу несколько трусов.
Необычный образ ведущей телеведущей "Дома-2" оценили по-разному:
"Зачем три пары стрингов, не могу понять. Экстремальная защита", "Никогда не видела таких сексуальных трусов от купальника", "Купальник просто бомбический".
Комментаторы мечтают не только о похожем купальнике, но и о такой же фантастической фигуре. В 41 год Орловой удается сохранять стройные ноги и тонкую талию. Пока поклонники восхищаются внешними данными, злопыхатели находят следы фотошопа: они уверены, что шикарное тело – результата работы фотографа.
"Невероятно роскошная, идеальная фигура!", "Видны только фильтры", "Мисс планеты", "Ну, над фоткой неплохо так поработали", "Вы прекрасны", "Шикарная женщина", "Аппетитная и сочная",
– написали в комментариях.
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