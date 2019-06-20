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Бузова призвала россиян "выключить мозг"

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Певица дала молодежи странный совет

Ольга Бузова решила дать напутствие всем окончившим школу. Сначала звезда заговорила о развитии и учебе, а потом добавила, что сегодня, вступая во взрослую жизнь, можно выключить мозг. Комментаторы не оценили мудрость ведущей "Дома-2" и посчитали ее советы глупыми.

"Такие напутствия для подростков могут быть чреваты", "Оля, ты сама мозг выключила", "Может быть, наоборот, пора бы включить этот самый мозг", "Мозг узкий", "Безответственная блонда",

– написали Бузовой.

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Увидеть звезду сегодня можно будет воочию: певица споет для выпускников в Кремле и в Парке Горького. Поклонники от такой возможности в восторге, а вот внешний вид ведущей "Дома-2" они не оценили. В Сети посчитала, что Бузова всегда принимает одни и те же позы, поэтому начинает всем надоедать.

"Ольга, поменяй позу! Все фото одинаковые, с этой ногой!", "Ты уже достала", "Постоянно, как сыч лицо, ноги громадные", "Зачем ты всякий раз выставляешь ногу? Мне кажется, это некрасиво", "Певичка пошла в разнос, катастрофа",

– возмущаются в социальных сетях. 

Дарья ПЕТРОВА
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