Бузова призвала россиян "выключить мозг"

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Ольга Бузова решила дать напутствие всем окончившим школу. Сначала звезда заговорила о развитии и учебе, а потом добавила, что сегодня, вступая во взрослую жизнь, можно выключить мозг. Комментаторы не оценили мудрость ведущей "Дома-2" и посчитали ее советы глупыми.
"Такие напутствия для подростков могут быть чреваты", "Оля, ты сама мозг выключила", "Может быть, наоборот, пора бы включить этот самый мозг", "Мозг узкий", "Безответственная блонда",
– написали Бузовой.
Увидеть звезду сегодня можно будет воочию: певица споет для выпускников в Кремле и в Парке Горького. Поклонники от такой возможности в восторге, а вот внешний вид ведущей "Дома-2" они не оценили. В Сети посчитала, что Бузова всегда принимает одни и те же позы, поэтому начинает всем надоедать.
"Ольга, поменяй позу! Все фото одинаковые, с этой ногой!", "Ты уже достала", "Постоянно, как сыч лицо, ноги громадные", "Зачем ты всякий раз выставляешь ногу? Мне кажется, это некрасиво", "Певичка пошла в разнос, катастрофа",
– возмущаются в социальных сетях.
В Незалежной объявлен конкурс на лучшего президента
Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить