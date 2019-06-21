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"Чем старше, тем вкуснее": зрелая ведущая "Дома-2" обставила Бородину

Ольга Орлова и Ксения Бородина. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Две звезды провели вместе томный вечер

Орлова и Бородина прильнули друг к другу, поклонники же не упустили возможность сравнить теледив.

"Вечер обещает быть томным))))" – написала Ольга в своем Instagram. Фраза подкреплялась двумя внушительных размеров бокалами, которые стоят перед дамами на снимке.

Двойная "порция" красоты не оставила пользователей равнодушными. Они пустились, кто во что горазд. Многие нашли, что очаровательные Ольга Орлова и Ксения Бородина похожи, как сестры. Однако часть пользователей назвала их одинаковыми в плохом смысле – по мнению критиков, звезды в после уколов красоты и чрезмерного редактирования кадров в фотошопе стали выглядеть, как клоны.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Другие же дали понять, что сравнение неуместно. Комментаторы написали, что "терпеть не могут" Бородину, при этом назвав Орлову "богиней" (орфография и пунктуация сохранены).

"Не забыли губы уложить", "Сёстры ))" "Близнецы что ли?" "Орлова, богиня ! Вы чем старше , тем вкуснее ! Очень крутая ! Все самые лучшие пожелания только вам ! Хоть я и девушка !)" "Бесит обе!!!" "Мне кажется что у вас и так идеальные , ухоженные лица , зачем столько фотошопа ?" "Одинаково красивые девушки" "Неужели не хочется быть особенной, уникальной, а не одинаковыми как все??" "Будьте настоящими. Губы под копирку. Фу. Девочки , вернитесь на землю. Как два клона" "У Бородины уже куча подруг переменилось,она не умеет долго дружить" "Ольга ты класненькая" "Оля супер 👍🏻, а вот Бородину фотошопную терпеть не могу",

- высказались они.

Ранее Орлова продемонстрировала шикарную фигуру. Однако купальник звезды некоторые подписчики сочли странным.

Фоторепортаж
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Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Кристина ЧЕРНИКОВА
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