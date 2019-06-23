Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Беременна": счастливая Бузова порезвилась на природе

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники ведущей "Дома-2" не поверили своим глазам

В Сети обсуждают, справится ли Оля с ролью матери.

Неразбериха случилась всего из-за пары слов. Бузова буквально поставила фанатов на уши, выложив видео, где резво скачет по траве на берегу реки. Ролик при этом она подписала лишь хештегом #берименя. Именно эта песня послужила саундтреком к кадрам.

Как выяснилось, большая часть пользователей прочла невнимательно, посчитав, что Бузова сообщает о своей беременности. Позже, когда с ошибкой разобрались, публика продолжила развивать тему – подписчики обсуждают, какая из телеведущей и певицы получится мама (орфография и пунктуация сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"признаться, было бы интересно посмотреть, какая мама из Бузовой", "я ее люблю как человека, но в роли матери не вижу)" "справится,куда она денется" "Я одна сначала прочитала "беременная"" "Показалось что "беременная" "Прочитал как #беременная а не "берименя",

– пишут они.

Отметим, что слухи о беременности Бузовой ходили и ранее. В прошлом году поклонников насторожил округлившийся живот звезды. Однако, как выяснилось, фотограф просто выбрал неудачный ракурс

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей