"Беременна": счастливая Бузова порезвилась на природе

Поклонники ведущей "Дома-2" не поверили своим глазам

В Сети обсуждают, справится ли Оля с ролью матери.

Неразбериха случилась всего из-за пары слов. Бузова буквально поставила фанатов на уши, выложив видео, где резво скачет по траве на берегу реки. Ролик при этом она подписала лишь хештегом #берименя. Именно эта песня послужила саундтреком к кадрам.

Как выяснилось, большая часть пользователей прочла невнимательно, посчитав, что Бузова сообщает о своей беременности. Позже, когда с ошибкой разобрались, публика продолжила развивать тему – подписчики обсуждают, какая из телеведущей и певицы получится мама (орфография и пунктуация сохранены).

"признаться, было бы интересно посмотреть, какая мама из Бузовой", "я ее люблю как человека, но в роли матери не вижу)" "справится,куда она денется" "Я одна сначала прочитала "беременная"" "Показалось что "беременная" "Прочитал как #беременная а не "берименя",

– пишут они.

Отметим, что слухи о беременности Бузовой ходили и ранее. В прошлом году поклонников насторожил округлившийся живот звезды. Однако, как выяснилось, фотограф просто выбрал неудачный ракурс