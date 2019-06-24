"Развратная женщина": Водонаевой досталось за раздевание на камеру

Звезду "Дома-2" раскритиковали за внешность и поведение

Алена Водонаева сняла пикантное видео, где она сидит на улице в наряде с глубоким декольте. Видно, что на девушке нет лифчика, при этом оголен еще и живот. Внешний вид телезвезды не произвел впечатление на пользователей. Бывшей участнице "Дома-2" сначала указали на недостатки во внешнем виде, а потом прошлись и по ее поведению.

В социальных сетях, где Водонаева и поделилась роликом, заметили, что волосы красавицы выглядят грязными и жидкими. А внушительное декольте натолкнуло на мысли, что в таком виде красотка, которая разводится с мужем, ищет нового мужчину.

"Алена, как были жиденькие волосики с "Дома-2", так и сейчас остаеться <> Выгибайся, не выгибайся, а нутро говорит обратное", "Вы на охоту вышли? В замужестве таких откровенных топов не было", "Алена, и у вас есть пороки, и это видно. Вы развратная женщина", "К чему так позировать пошло?", "Зачем так кривляться?",

– прокомментировали пользователи.

Сама Алена на один из комментариев ответила, что с личной жизнью у нее все в порядке, а в таком видео она вышла, чтобы поработать. Сейчас девушка пишет колонку на тему нашумевшей рекламы с лозунгом "Жирное сексуальным не бывает".

Недавно на эту тему также высказалась и Анфиса Чехова. Телеведущая рассказала о публичных унижениях, с которыми сама столкнулась.