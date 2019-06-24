Ведущая "Дома-2" делится с сыном сексуальными премудростями

Телезвезда не стесняется обсуждать с юношей интимные подробности

Ольга Орлова похвасталась тем, что регулярно разговаривает с 18-летним сыном о сексе. Ведущая скандального проекта считает, что самое главное – это безопасность, поэтому просит сына Артема всегда пользоваться средствами контрацепции.

Орлова пытается объяснить ребенку от бизнесмена Александра Карманова, что мужчина должен брать ответственность за каждую женщину в своей жизни, поэтому и к выбору партнеров нужно относится внимательно.

"Я не понимаю, что такое секс без обязательств. Меня воспитали так, что это мне стыдно, но современная молодежь – более раскованная в этом плане. Я понимаю, что люди должны выбирать, пробовать, ведь, не попробовав, они не узнают, что им нужно",

– цитирует звезду "Дни.ру" со ссылкой на журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Интимные премудрости Орлова обсуждает не только наедине с сыном. Когда дома появляются друзья Артема, они устраивают дискуссии, а сама знаменитость делится примерами из личной жизни. А если они компанией выходят куда-либо, то Орлова сразу же становится центром внимания.

"Они видят, как на меня реагируют мужчины. Сын говорит: "Мам, с тобой, когда куда-то выходишь, можно брать уроки по пикапу. Учиться, как мужчины пытаются завоевать твое внимание". Мы иногда смеемся на эту тему",

– делится подробностями Ольга Орлова.