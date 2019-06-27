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"Просто беда": ведущий "Дома-2" унизил изменившуюся Барановскую

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Звезде посоветовали тщательнее работать над собой

Ведущий телестройки "Дом-2" Влад Кадони подверг жесткой критике свою звездную коллегу Юлию Барановскую.

Мать троих детей пришла на светскую вечеринку в новом образе: Юлия подстригла свои прекрасные волосы и стала блондинкой.

Кадони не понравилась внезапно изменившаяся Барановская.

"С волосами просто беда. Во-первых, цвет: рыжеватый блонд сильно удешевляет. Во-вторых, укладка смотрится как парик – что-то напортачили с объемом. Угадала только с макияжем, со всем остальным работы непочатый край", - 

цитирует Влада "СтарХит".

Впрочем, досталось от Кадони и другим звездам отечественного шоу-бизнеса. Так, Яне Чуриковой ведущий "Дома-2" посоветовал надеть костюм по размеру, Ирину Салтыкову упрекнул за неудачный фасон платья, а наряд Виктории Дайнеко и вовсе назвал "катастрофой".

Валентина МАЙОРОВА
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