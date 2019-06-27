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Теперь и футболистка: Бузову взяли в "Барселону"

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Она на два дня станет игроком популярной команды

Один из спонсоров испанского футбольного клуба "Барселона" пригласил известную телеведущую стать часть легендарной команды. Известно, что Бузовой предстоит прожить 48 часов в качестве футболиста на базе каталонского клуба.

Обратились к Ольге неслучайно – компания оценила все заслуги певицы: "Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей, делаете социальные проекты!", – написали девушке в социальных сетях.

Бузова от такого предложения отказаться никак не могла, поэтому с 29 июня станет профессиональным футбольным игроком.

"Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей!",

– ответила ведущая "Дома-2".

Как сложится судьба клуба после того, как к нему присоединится Бузова, остается только догадываться. Но футбольные фанаты уже успели поиронизировать над происходящим.

"Это спортивное событие года", "Даже сервиз не из шкафа достали, чтобы отметить сие дело", "Позорище какое", "А можно вас попросить, чтобы её там оставили", "Это дно", "Кошмар",

высказались любители спорта.

Возможно, свои поступком звезда хотела еще и подколоть бывшего супруга. Неделю назад стало известно, что Дмитрий Тарасов остался без работы: футбольный клуб "Локомотив" решил не продлевать контракт со спортсменом.

Дарья ПЕТРОВА
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